Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que no acudirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos porque no invitaron a todos los países, pero dijo que en julio visitará a Joe Biden para hablar de América.

«Acerca de la Cumbre, ya pueden informar a México que no voy a asistir a la Cumbre. Está en mi representación, en la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América», comentó López Obrador.

«(…) Le mandé decir al Presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América».

Ayer, la Administración del Presidente estadounidense, Joe Biden, tomó la decisión final de no invitar a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas de esta semana, de acuerdo con Bloomberg.

La medida desafió los llamados del Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y de otros jefes de Estado, para incluir a todos los países de la región o, de lo contrario, arriesgarse a que no asistan.

La elección de Estados Unidos se basa en preocupaciones sobre la falta de democracia y respeto por los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron las personas con conocimiento del tema.

Esta mañana en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal lamentó que Estados Unidos no haya invitado a todos los países del continente y llamó a esto una «vieja política de intervencionismo».

«Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país.

«Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos», explicó.

¡Participa con tu opinión!