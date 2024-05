A escasos días de la jornada electoral del 2 de junio, el Congreso del Estado continúa con sus actividades legislativas habituales, informó el diputado Raúl Silva Perezchica, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Una de las prioridades es la regularización de terrenos pertenecientes al Gobierno del Estado para su cesión a instituciones como el IMSS, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, a fin de que éstas puedan acceder a recursos federales para mejorar sus infraestructuras.

Silva Perezchica destacó la importancia de asegurar que los terrenos ocupados por estas instituciones sean formalmente transferidos, facilitando así la obtención de presupuestos para futuras mejoras.

El diputado subrayó la importancia de mantener un ambiente de trabajo productivo y libre de polémicas en esta última semana antes de las elecciones. «Hemos tratado de no enrarecer el ambiente y permitir que cada fuerza política avance en sus temas», afirmó.

Además, Silva Perezchica aseguró que se dará seguimiento a las iniciativas presentadas por los legisladores suplentes que dejarán sus cargos después del 3 de junio. «Aunque algunos diputados ya no estarán aquí, nos comprometemos a dar camino a sus propuestas en junio, como reconocimiento a su participación en el Congreso», explicó.

La última sesión del Congreso antes de las elecciones está programada para este jueves, y se espera que la nueva composición del Congreso, a partir del 3 de junio, continúe trabajando en estos temas pendientes. En esta semana, sostuvo que no se implementarán ajustes en el funcionamiento del Congreso y que se seguirán abordando diversas iniciativas en colaboración con el Gobierno Estatal.