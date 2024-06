José Díaz Briseño

Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, está en la cúspide de los cambios económicos a nivel internacional y buscando sustituir a los grandes centros de producción en China como el principal proveedor de la economía estadounidense, aseguró ayer un especial de la cadena CNN.

Transmitido en el horario principal de las 20:00 horas tiempo del Este en EU, el programa especial de una hora de duración -titulado «El Enredo de EU con México» y dirigido por Fareed Zakaria, uno de los presentadores principales de la cadena televisiva- no dejó de ensalzar las posibilidades de Nuevo León.

«Monterrey, México, es nada menos que una ciudad en auge en estos días. Se parece al sur de California, con elegantes centros comerciales, restaurantes caros y apartamentos de lujo», dice Zakaria en su especial.

Programado para transmitirse sólo después de las elecciones presidenciales del 2 de junio pasado, el especial de CNN destaca el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero va más allá al explorar los retos compartidos en materia de drogas y migración, y pone el énfasis en la oportunidad económica delante.

«Fuera de la ciudad (de Monterrey) están surgiendo nuevas fábricas por todas partes. Esto se debe a que esta ciudad de 5 millones de habitantes, un importante centro industrial de México, está en el centro de una metamorfosis masiva en la economía mundial», dijo Zakaria en su documental transmitido anoche.

«Es aquí donde México está desafiando a China como fábrica de Estados Unidos».

El especial, destaca cómo México se convirtió ya el año pasado en el principal socio comercial estadounidense con más de 798 mil millones de dólares en comercio de bienes que cruzan la frontera en ambos lados.

En específico, el especial de la cadena estadounidense es una recopilación de entrevistas con expertos como Shannon K. O’Neil, analista del Council on Foreign Relations; Jonathan Blitzer, periodista de temas migratorios de The New Yorker; así como Peter Goodman, periodista económico de The New York Times.

«Si tuvieras que elegir un país, esta podría ser la oportunidad número uno», dijo Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase en declaraciones hechas en enero, pero destacadas en el especial de CNN para enfatizar la llegada de las cadenas de suministro desde China.

Durante el especial, el periodista Zakaria también destaca las amenazas lanzadas desde hace al menos un par de años por políticos y legisladores del Partido Republicano, incluyendo el designar a los cárteles de la droga como terroristas e incluso lanzar una operación unilateral contra los cárteles en territorio mexicano.

En específico, el especial de CNN destacó la fragilidad de los esfuerzos antidrogas en México, así como la ficha de negociación de la contención de los flujos de migración irregular que el actual Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó ante la Administración del Presidente Joe Biden.