Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. -Diego Luna busca evitar la obviedad en sus proyectos, y por esa razón se sintió atraído por la adaptación cinematográfica del musical de Broadway El Beso de la Mujer Araña, que terminó de filmar hace una semana.

«Me gustó lo que leí en el guion; me emocionó el reto que implicaba porque no tengo formación en teatro musical. Tuve que trabajar mucho, y me gusta. Disfruto mucho enfrentarme a esos desafíos como actor, y me parece muy importante hacerlo.

«No sé tomar decisiones que parezcan lo más obvio o lo más natural. Además, era la oportunidad de trabajar con alguien que, creo, tiene un punto de vista muy interesante y una convicción admirable en su trabajo», dijo Luna en entrevista.

Confesó que la invitación de Bill Condon (El Buen Mentiroso, Crepúsculo: Amanecer), ganador del Óscar, fue lo que más lo motivó para participar en esta película basada en la novela homónima de Manuel Puig de 1976.

«El director y guionista de la película, Bill Condon, a quien admiro mucho, me buscó. Él tiene un gran cariño y amor por el teatro. Más allá del homenaje a la novela y a su autor, hay también un tributo a Broadway, algo que tenía muchas ganas de hacer».

Luna interpretó al personaje de Valentín Arregui en la adaptación. Sin embargo, prefirió no ofrecer más detalles sobre cómo lo abordó en la pantalla.