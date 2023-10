Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador desafió ayer las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y publicó una nueva «posdata» en la transmisión de su mañanera, dirigida a quienes identifica como conservadores y hasta leída por él.

Para ello, el Mandatario utilizó su canal en YouTube, con más de 4.3 millones de suscriptores, medio por el que la mayoría de sus simpatizantes dan seguimiento a las conferencias de prensa.

«El mejor Presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes», se escuchó.

«Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores».

En el caso de los canales del Gobierno de México y Cepropie, el Presidente mantuvo la redacción anterior de la «posdata» y, aunque adelantó que está dispuesto a acatar las medidas ordenadas por el INE, también dijo estar preparado para repetir, de viva voz, el contenido del texto durante su conferencia.

«Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no», acusó.

-¿Van a seguir transmitiendo la posdata todos los días?, se le preguntó.

-«Pues sí. No sé si eso también lo quieran quitar».

-Es lo que el INE pidió quitar, se le aclaró.

-«Ah, ¿sí? Pues yo lo expreso aquí, ¿no? Va incluido. Nada más la única cosa es que, si son reaccionarios y clasistas y racistas y están en favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular», respondió.