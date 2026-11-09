La Noticia:

Los demócratas arrasaron en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y conquistaron el control del Congreso… (bbc.com).

Comentario:

Las encuestas previas ya anunciaban un posible triunfo de los demócratas, pero se esperaba una lucha más cerrada. Resultó que incluso estados tradicionalmente republicanos, como Texas o Kansas, fueron conquistados por los demócratas. ¿Cómo se explica la catástrofe para el partido del presidente Donald Trump? ¿Qué se espera luego de este resultado?

Los analistas mencionan al menos cinco razones de lo ocurrido en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. La primera, y sin duda la primera en muchos países, es el costo de la vida. Donald Trump les hizo un flaco favor a las carteras de los americanos al aumentar aranceles a casi todo el mundo. Productos que consumían los ciudadanos y compraban a Brasil o Europa, ahora estaban inflados por el impuesto a la importación. Sumado a que la guerra con Irán aumentó el precio del petróleo y con ello el de la gasolina y diésel (es claro que, si el precio del transporte sube, casi todo lo demás sube), las carteras sufrieron y los votantes enfurecieron.

La segunda fue la guerra con Irán. Como se mencionó, la guerra subió el precio del combustible, pero además la gente quedó inconforme por la guerra misma. Trump había prometido enfocarse en “Primero América,” más sin embargo fue a apoyar a su amigo Benjamín Netanyahu de Israel y atacó Irán. Mucha gente tomó partido por los palestinos masacrados por Israel y se manifestó en plazas con cartelones de “No a la guerra.” El propio vicepresidente mencionó que el mal resultado de las elecciones había sido por la guerra con Irán. La tercera fue la asociación de los candidatos republicanos con Trump. Las encuestas mostraban que la popularidad del presidente estaba por los suelos y, aun así, Trump hizo campaña en muchos estados por los republicanos. Mala estrategia.

La cuarta fue la existencia de candidatos demócratas moderados y que explotaron las debilidades de la presente administración. Por ejemplo, un candidato de origen árabe prometió buscar eliminar el presupuesto del ICE, el organismo que deporta inmigrantes y que ha generado miedo entre las minorías de ser atrapados y enviados incluso a países de África. La quinta fue el voto de las minorías hispánicas, asiáticas y negras. Trump difícilmente ocultaba su sentimiento racista y las minorías lo repudiaron.

Así, aunque Trump no estaba en las boletas de votación, realmente la elección fue un evento de rechazo al presidente. Trump mencionó que la culpa era de los candidatos porque él no estaba en las boletas, pero si observamos las cinco razones expuestas arriba, es claro que fue Trump quien perdió la elección.

La consecuencia es que los demócratas tendrán mayoría en el congreso y en el Senado. ¿Podrán quitar a Trump? ¿Cambiar sus políticas? Difícilmente. Para quitar a Trump se requeriría el apoyo de dos terceras partes del Senado y los demócratas no lo tienen. Trump seguirá al frente del ICE (migración), control fronterizo y política de visas. Tal vez el congreso pueda reducir el presupuesto a alguna institución, pero no eliminarla. Trump seguirá al frente de la política económica como los aranceles ya establecidos y la supervisión de tratados comerciales como el de México y Canadá. Trump, por otra parte, seguramente vetará las modificaciones a la ley que inicien los demócratas. Así que se espera un bloqueo en las dos direcciones.

La consecuencia más visible es que seguramente el favorito de Trump para la candidatura presidencial, el vicepresidente Vance, quedará prácticamente eliminado, dando espacio a Marco Rubio o Ron DeSantis. Y muy probablemente el candidato demócrata, quien sea, tendrá ventaja. En resumen, Trump le dio un fuerte golpe a su propio partido. Toca a los demócratas demostrar que merecieron el voto.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com