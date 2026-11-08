Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX. – El «Joker» no estuvo tan fino, pero su talento les bastó a los Nuggets de Denver para vencer 114-102 a los Pacers de Indiana en la Arena Ciudad de México.

Un total de 20 mil 191 aficionados fueron testigos de la visita de Nikola Jokic, uno de los mejores basquetbolistas de la actualidad. El serbio arrancó encendido y consiguió 10 de sus 19 puntos en el primer cuarto, pero después se le cerró el aro. No fue problema: sus compañeros respondieron y él encontró otras maneras de derrochar su magia y aportar.

El gigante de Denver terminó con 13 rebotes y ocho asistencias, por lo que se quedó a dos de conseguir su triple-doble número 202 en la NBA, cifra que lo mantiene como el segundo mejor de todos los tiempos. Además, otros seis jugadores de los Nuggets terminaron con doble dígito.

El partido parecía decidido desde temprano, pues Denver llegó a tener una ventaja de 27 unidades. Sin embargo, Indiana reaccionó y recortó la distancia a siete puntos cuando restaban siete minutos. Incluso pudo acercarse más, pero falló un triple que habría apretado el cierre.

Ante el peligro, el «Joker» volvió de la banca para poner orden. Su ingreso ayudó a que los Nuggets recuperaran el ritmo y frenaran el intento de remontada.

Indiana, local administrativo, ganó el tercer cuarto 37-28 y quiso ponerle emoción al final, pero no logró la hazaña. Aunque Jokic y Denver tenían más seguidores, la afición alentó a los Pacers con las playeras amarillas alusivas a México que encontró en cada asiento.

El duelo fue el número 35 de la NBA en México. Denver mejoró su marca a 5-3, mientras que Indiana quedó con récord de 3-7 y resintió la ausencia de su estrella Tyrese Haliburton.