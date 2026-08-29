Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser de alta energía para derribar tres drones que presuntamente eran operados por organizaciones criminales en el Valle del Río Bravo, al sur de Texas.

Los aparatos fueron neutralizados entre la noche del martes y las primeras horas del miércoles por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, unidad dependiente del Comando Norte de Estados Unidos, informó esta agrupación en un comunicado.

De acuerdo con el organismo militar, los drones fueron considerados hostiles debido a que apoyaban actividades de presuntos grupos criminales que representaban una amenaza física para personal militar estadounidense y agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EU. Los derribos se realizaron mediante un sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército estadounidense, capaz de emplear energía dirigida para inutilizar aeronaves no tripuladas.

El Comando Norte de EU no detalló en qué punto de la frontera ocurrieron los hechos ni identificó a los cárteles a los que presuntamente pertenecían los drones.

En su comunicado sólo destacó que personal estadounidense usó el sistema Láser Multipropósito de Alta Energía del Ejército para atacar y neutralizar tres drones.