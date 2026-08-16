El Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes formalizó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) para implementar programas permanentes de capacitación dirigidos a su personal. Los contenidos abordarán temas como derechos humanos, inclusión y prevención de la discriminación, informó Ignacio Humberto Arredondo Becerra, presidente del Consejo de Administración del centro.

El acuerdo contempla cursos y talleres encaminados a fortalecer la formación del personal en materia de derechos humanos, así como a promover prácticas de inclusión y no discriminación en el trato a trabajadores, condóminos y visitantes.

De acuerdo con la administración del Centro Comercial Agropecuario, esta capacitación forma parte de una estrategia de vinculación institucional y de una política de puertas abiertas, cuyo propósito es garantizar un trato digno dentro de este espacio comercial.

El convenio se formalizó en un contexto en el que el Centro Comercial Agropecuario ha sido escenario de un caso relacionado con presuntas violaciones a los derechos humanos. En agosto de 2026, la CDHEA emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por el uso excesivo de la fuerza atribuido a cuatro elementos durante la detención de una adolescente que grababa un operativo policial realizado el 29 de abril de este año.

El caso quedó registrado en el expediente 10/2026 de la Comisión. La resolución estableció, entre otras medidas, la capacitación de los cuatro policías involucrados y el inicio de un procedimiento administrativo interno para determinar las responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.