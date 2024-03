¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos el término “derecho a la educación”? Usualmente, escuelas, que estas cuenten con aulas idóneas, un pizarrón, pupitres, mochilas, útiles escolares y docentes. Sin embargo, el derecho a la educación (al igual que todos los derechos humanos) contempla una mayor exigencia de acuerdo a las condiciones en las cuales se busca garantizar y, al mismo tiempo, se va actualizando dicha exigencia con el paso de los años (atención socioemocional, inclusión educativa, modelos interculturales, etc.). En ese mismo tenor, la garantía del derecho a la educación va más allá de lo que vemos a simple vista en las escuelas; es todo un ecosistema e interacciones que se deben tomar en cuenta y que, en mi opinión, constituye una materia que debería estudiarse como tal: un “derecho educativo”.

Cuando cursaba la carrera de derecho, conversé con diferentes profesores sobre las diferentes concepciones que se tienen del derecho a la educación y su justiciabilidad. Algunos me orientaron a indagar más sobre la interdependencia que este derecho tiene con el resto; otros me sugirieron ver su aplicabilidad en los sistemas de administración de justicia (qué ha resuelto la corte y los tribunales locales al respecto); y, de forma un tanto irónica, hubo alguno que me dijo que abandonara el tema o me iba a morir de hambre. No es novedad que este tema, a diferencia del resto de los derechos humanos que contemplan diferentes aristas más allegadas a la cotidianidad judicial o son más rentables, suele contemplarse como un enfoque complementario. Pablo Latapí Sarré sostenía que el derecho a la educación podía verse desde dos enfoques: el primero, desde un análisis individualista en el cual el Estado está obligado a garantizarle educación a todas las personas; y el segundo, concebirlo juntamente con el resto de los derechos humanos (especialmente los derechos económicos, políticos y culturales). Estas dos vertientes constituyen los ejes del análisis jurídico en la actualidad.

Por otra parte, si nos adentramos a las resoluciones judiciales, podemos visualizar cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos tribunales colegiados de circuito han establecido criterios que permiten ampliar la visión jurídica del derecho a la educación y su interdependencia con otros derechos (por ejemplo, en el amparo en revisión 31/2018 resuelto por la Segunda Sala de la SCJN, se establecen lineamientos sobre los ajustes razonables que debe atender una escuela a raíz de un acto discriminatorio en contra de un estudiante con TDAH). En síntesis, existen diversos caminos para analizar y hacer justiciable el derecho a la educación.

Por otro lado, considero que esta dinámica puede resaltar escenarios que los tomadores de decisiones deben considerar para la edificación de la política educativa a nivel nacional y local. Es aquí donde inicia mi propuesta, toda vez que el derecho educativo parte de un análisis multidisciplinario y preventivo, comenzando por los escenarios en los cuales la legislación actual y las políticas públicas han sido deficientes para garantizar de manera integral el derecho a la educación (circunstancias que van más allá de un estudio estrictamente jurídico); y, al mismo tiempo, tener como objetivo que ningún estudiante tenga que litigar su acceso, permanencia o respeto a su dignidad por parte de una autoridad educativa. Evidentemente, este enfoque es el “ideal” y se asemeja un poco al contenido del artículo 3° constitucional, sin embargo, tal y como expuse previamente, la dicotomía en que se centra el análisis jurídico en torno al derecho a la educación contempla parámetros posteriores a las incidencias, pero no existen análisis preventivos.

Finalmente, el objetivo de contemplar un derecho educativo es que se genere una nueva sinergia entre la actividad estatal (3 poderes en conjunto) y que la prioridad siempre sea garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes. En la actualidad y como se mencionó previamente, garantizar este derecho humano tiene implicaciones más allá de solamente edificar escuelas, tener docentes y brindar apoyos económicos o becas; hay toda una actividad estatal que debe atenderse, de forma coordinada, para asegurar que todas y todos los alumnos puedan tener una formación integral y adecuada a su entorno. El primer paso es darle prioridad al estudio del derecho a la educación desde un ámbito multidisciplinario y preventivo, aunque este no sea políticamente o económicamente redituable.