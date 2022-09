CDMX.- Britney Spears continúa en polémica por las declaraciones de su ex esposo Kevin Federline respecto al comportamiento de la artista visto por sus hijos Sean Preston y Jayden James.

Este fin de semana, el portal TMZ publicó un audio donde se escucha a Spears diciendo que se siente muy mal por el alejamiento de sus hijos.

Según el reporte del medio, la intérprete de «Toxic» dijo que desde que se fueron, una gran parte de ella murió.

«Literal, ya no tengo ningún propósito en la vida; ellos eran mi alegría, eran mi todo. Espero poder verlos ¿Por qué se les hace fácil dejarme así?», siguió Britney en el audio.

Aunque el ex de la cantante exhibió una serie de evidencias en las que dejaba entrever que Spears actuaba de manera violenta contra sus hijos de 16 y 15 años, el comportamiento de la superestrella cambió de manera radical en el reciente audio.

Después de estabilizar su situación legal, la cantante volvió a tener la custodia en un 50%, sin embargo, los dos jóvenes han preferido no acercarse a su madre según declaraciones de Federline a TMZ. (Staff/Agencia Reforma)