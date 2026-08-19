Deporta EU a mexicanos… ¡a Centroamérica!

Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos:La Administración de Donald Trump ha deportado a cientos de ciudadanos mexicanos… pero hacia Guatemala y Honduras, pese a que el Gobierno mexicano ha manifestado su disposición de recibir a todos sus nacionales.

De acuerdo con dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citados por CBS News, las autoridades migratorias estadounidenses han trasladado a mexicanos deportados en vuelos que cruzan el espacio aéreo mexicano hacia Centroamérica.

Los funcionarios, quienes solicitaron el anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el programa, señalaron que estas deportaciones se han realizado durante varios meses y que uno de sus objetivos sería desalentar la migración irregular procedente de México.

La estrategia busca, según uno de los funcionarios, enviar a algunos migrantes mexicanos más lejos de la frontera entre Estados Unidos y México, dificultando así un eventual intento de reingreso al territorio estadounidense.

El número exacto de mexicanos enviados a Guatemala y Honduras no ha sido precisado, aunque uno de los funcionarios estimó que se trata de cientos de personas.

Esa práctica no ha sido anunciada formalmente por el Gobierno de los Estados Unidos.

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su rechazo a que ciudadanos mexicanos sean deportados hacia terceros países.