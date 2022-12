Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El albazo que impulsó Alejandro Moreno para prolongar su gestión al frente del PRI hasta 2024 generó una ola de criticas internas y propició la renuncia de al menos dos integrantes del Consejo Político Nacional (CPN), el órgano que convalidó la maniobra del ex Gobernador de Campeche.

Héctor Astudillo, ex Gobernador de Guerrero, y Mario Moreno Arcos, ex candidato al gobierno de esa entidad, anunciaron ayer su salida de la máxima instancia partidista.

«No aprobé la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta», avisó Astudillo en su cuenta de Twitter.

En una carta dirigida a Moreno y divulgada en la misma red social, Astudillo ratificó su militancia priista y advirtió que no podía convertirse en observador de lo que calificó como «abusos, faltas de respeto y trampas».

«Ciudadano Alejandro Moreno Cárdenas: es urgente que deje de cometer abusos, actuar con trampas y (que) tenga muy claro que a usted se le dio el encargo de ser el presidente de un partido con millones de militantes, no de una secta», aseveró.

«También lo exhorto a alejarse de practicar la frase bíblica ‘el que no está conmigo estará contra mí'».

Astudillo indicó además que la mayoría de los consejeros de Guerrero rechazó anoche el contenido de la reforma que impulsó Alito para prolongar su mandato, la cual requiere la ratificación de al menos 17 consejos partidistas estatales.

Moreno, quien había prometido que se retiraría el 18 de agosto de 2023, armó el lunes un albazo con sus aliados y amigos para alargar su permanencia como dirigente del PRI hasta 2024.

Moreno Arcos señaló por su parte una negativa a aceptar los cambios estatutarios impulsados por el ex Gobernador de Campeche y anunció su salida del Consejo Nacional.

«Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones. @PRI_Nacional», publicó en en Twitter.

Expresa molestia

«Sumamente molesta» con el albazo que perpetró Moreno, la ex lideresa tricolor Dulce María Sauri Riancho calificó como «un abuso» la maniobra que puede poner en riesgo las elecciones de Gobernador en el Estado de México y en Coahuila.

En entrevista telefónica, la ex Gobernadora de Yucatán consideró que lo más importante que tiene el partido son los comicios en esas entidades.

«Esto es innecesario, es inconveniente. Lo más importante que tenemos ahorita enfrente son las elecciones en el Estado de México y Coahuila. El PRI y su dirigencia nacional no puede generar ningún movimiento que pueda lastimar nuestras posibilidades de ganar la elección», sostuvo en entrevista.