Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de un millón de viviendas en el país dependen total o parcialmente de pipas para su abastecimiento de agua potable.

Los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, presentados esta semana por el Inegi, indican que el 99 por ciento de los ayuntamientos del país reporta ofrecer el servicio de agua potable mediante red pública.

Solo en 17 municipios se informó en 2022 la inexistencia del servicio de agua, 8 de ellos en Oaxaca y 5 en Puebla.

Sin embargo, un millón 041 mil 935 viviendas eran abastecidas ese año mediante pipas, 41 por ciento de ellas por desperfectos en la red de agua, 35 por ciento por variaciones estacionales en la disponibilidad de líquido; 21 por ciento por ubicarse en asentamientos irregulares no cubiertos por el servicio, y 3 por ciento por desastres naturales.

De las viviendas afectadas por desperfectos en la red de agua, 24.2 por ciento corresponde a Estado de México y 19.5 por ciento a Ciudad de México

Y de las afectadas por variaciones estacionales, casi una tercera parte, 32.1 por ciento, corresponde a Veracruz.

El Inegi señaló que los municipios reportaron 25 mil 056 obras de toma para captación de agua, siendo los pozos la principal fuente de abastecimiento, con el 76.6 por ciento.

Sólo en 37.1 por ciento de las tomas de agua utilizadas por los municipios para abastecer del líquido a la población, apuntó, se dispone de un macromedidor funcionando. En el resto no es posible medir con precisión la extracción realizada.

Y respecto a la facturación del consumo de agua de la red pública, uno de cada cinco municipios carecía de la misma.

En tanto, en 20 por ciento de los municipios, con una población total de 3 millones 355 mil 167 habitantes, no se se disponía de servicio de drenaje y alcantarillado. Las entidades con mayor número de habitantes sin esos servicios eran Yucatán, con 1 millón 190 mil 614, Oaxaca, con 894 mil 151, y Campeche, con 385 mil 441.

El Censo arrojó 2 mil 245 plantas municipales de tratamiento de aguas residuales en operación y 1 mil 199 fuera de operación, 144 de estas últimas en Veracruz, 142 en Estado de México y 133 en Hidalgo.

Más basura

El Inegi reportó que 150 municipios, 6 por ciento del total, no ofrecían el servicio de recolección de residuos sólidos en 2022. De ellos, 127 se localizaban en Oaxaca.

El promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados en el país, señaló, aumentó de 99 mil 770 toneladas en 2012 a 108 mil 146 en 2022. La cifra equivale a 862 gramos per cápita al día.

Casi la mitad, 47 por ciento, de la basura recolectada corresponde a seis entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato.

En el país operaban en 2022 un total de 2 mil 534 operadores de servicios de recolección, 89.9 por ciento de ellos del sector público, con una plantilla laboral total de 98 mil 768 personas, y una flotilla de 17 mil 593 vehículos.

Solo en 204 municipios se aplicaba la separación de residuos.