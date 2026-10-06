Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Padres de niños con cáncer interpondrán el próximo 7 de octubre una denuncia ante la FGR en contra de Andrés López Beltrán, «Andy», y Jorge Amílcar Olán, empresario tabasqueño ligado a esa familia, al señalarlos de ser responsables de la muerte de infantes por falta de medicamentos.

En un comunicado que firman el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer y la Fundación Nicoatole, entre otras, se asegura que ambos están implicados en contratos irregulares y simulación de compra de medicamentos en hospitales públicos.

«(…) derivado del otorgamiento de contratos irregulares y la simulación en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios mediante esquemas de contratación opacos y empresas fantasmas, lo que privó de manera directa a la niñez mexicana de sus tratamientos, de quimioterapia de forma oportuna y continua», se afirma en el comunicado.

Las organizaciones aseguraron que la denuncia será por los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo por la muerte de más de 5 mil niños con cáncer.

«(…) acciones legales que emprenderemos para exigir justicia por el desabasto de medicamentos oncológicos que afectó la vida y salud de miles de menores en el País, y ha costado la vida de más de 5 mil niñas y niños que no debieron haber fallecido de tener sus medicamentos en tiempo y forma», se añadió.

La denuncia está prevista se realice en las instalaciones del Ministerio Público federal ubicadas en la Glorieta de Insurgentes, en la capital del País, alrededor de las 11:00 horas.

A finales de septiembre pasado, en un reporte de la televisora TV Azteca se evidenció cómo Amílcar Olán se encontraba viviendo en Suiza, y tras la grabación que fue exhibida, dejó la residencia que rentaba en la ciudad de Lugano.

Pese a los señalamientos, la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, dijo en septiembre pasado que no hay indagatorias en contra de Olán ni tampoco en contra de ‘Andy’, quien apenas reveló que se inscribió como aspirante a una diputación federal por Morena.