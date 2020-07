Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las denuncias por lo que llama un fraude en el sector eléctrico serán contra ex funcionarios de la CFE y dueños o accionistas de empresas.

Cuestionado sobre las denuncias que se interpondrán y los funcionarios involucrados, el Mandatario federal aseguró que hubieron ‘contratos pantalla’ fraudulentos, en especial con empresas españolas.

“Vienen de tiempo atrás estos contratos que nosotros consideramos fraudulentos, fueron contratos pantalla porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la CFE le compra a las empresas particulares pero era nada más la formalidad, la pantalla, la faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa en la que se le tenía que pagar más a las empresas particulares, la mayoría empresas extranjeras y destacadamente empresas españolas”, indicó.

“Esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada reforma energética y después de la reforma energética, entonces a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando denuncias para proceder contra los responsables, que deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la CFE y a los dueños, accionistas de estas empresas”.

“Funcionarios de la CFE, consejos de administración, si ellos dieron estas autorizaciones, y los que resulten responsables”.

Se le preguntó si las denuncias contemplarían a órganos autónomos y respondió que si avalaron fraudes, sí.

“Si participaron sí, si avalaron este tipo de fraude”

“Lo que queremos es ponerlo de manifiesto, que la gente lo sepa porque se engañó durante mucho tiempo al pueblo hablando de que se le daba subsidio a consumidores cuando el subsidio se entregaba a estas empresas, cosa que no sucede en ningún país del mundo, subsidio no solo por pagarles altas tarifas, subsidios también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica”, agregó.

“Y también subsidio porque se permitía que aunque no entregaran el 100% de energía eléctrica, aunque entregaran el 40% se les pagaba el 100”.

Dijo que fundamentarán bien las denuncias para presentarlas.

“Vamos a explicar eso porque antes era para el círculo rojo nada más, el pueblo no tenía acceso”

“Sí vamos a presentar las denuncias, se están elaborando porque tenemos que fundamentarlas bien”.