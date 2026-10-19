Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México presentará una denuncia en Estados Unidos por la muerte de otro mexicano bajo custodia de las autoridades migratorias de ese país, cuya familia denunció que posiblemente no recibió los medicamentos que necesitaba.

En conferencia, informó que el connacional, detenido desde junio, padecía diabetes e hipertensión, por lo que ordenó reforzar la protección consular de los mexicanos recluidos en centros de detención estadounidenses.

«El día de ayer falleció otro nacional en un centro de detención. El día mismo, ayer mismo estuvo Roberto en contacto con los familiares y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos», aseguró.

El fallecimiento ocurrió en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, donde un mexicano de 56 años fue encontrado sin vida en su celda el sábado 17 de octubre.

La SRE informó que el Consulado General de México en Laredo recibió la notificación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y activó los protocolos de protección para asistir a los familiares.

Con este caso suman 18 los mexicanos fallecidos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, de acuerdo con el recuento difundido por la SRE.

Sheinbaum señaló que los familiares del connacional informaron al Gobierno mexicano que tenía enfermedades crónicas y que posiblemente no había recibido el tratamiento necesario durante su detención.

«Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos», explicó.

La Presidenta lamentó el fallecimiento y sostuvo que las autoridades estadounidenses tienen la obligación de garantizar la integridad y los derechos humanos de las personas detenidas, independientemente de su situación migratoria.

La SRE exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente sobre las circunstancias de la muerte y solicitó que se determinen las responsabilidades correspondientes.

La dependencia también informó que la Embajada de México en Estados Unidos solicitará a las autoridades migratorias garantizar el acceso de los funcionarios consulares a los centros de detención.

Reforzarán protección consular

Sheinbaum anunció que su Gobierno reforzará la actuación de los consulados mexicanos para vigilar el respeto a los derechos humanos de los connacionales detenidos en Estados Unidos.

«También vamos a reforzar que nuestros consulados en el marco de sus atribuciones, pues garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior, y particularmente aquellos que son detenidos», afirmó.

Sheinbaum reiteró su rechazo al racismo y a la criminalización de los migrantes mexicanos, a quienes reconoció por sus aportaciones económicas y sociales tanto a México como a Estados Unidos.

«Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos. En México, en el Gobierno de México, en la Presidenta siempre van a tener una aliada», sostuvo.