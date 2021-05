Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que denunciará a Rubén Moreira por recibir viáticos en el año 2014 de parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

“En el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace cuatro o cinco días, pero usted tiene razón, debo denunciar y lo voy a hacer. Primero, voy a presentar una y luego voy a presentar la denuncia. Es que no sabía, me entregaron los documentos hasta hace cuatro o cinco días, entonces para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014, yo no sé si era Gobernador o candidato Rubén Moreira”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal contó que Altos Hornos de México llegó a convertirse en una empresa con mucha influencia entre los políticos.

“Es que el señor Ancira, su empresa, que era una empresa, vamos a hacer la historia de Altos Hornos de México, era una empresa pública y Salinas la privatizó. Entonces, esta empresa ya privatizada empieza a operar, compra además la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, pero la más grande es Altos Hornos. Llegaban a tener, no sé si todavía, cuentan con aviones, jets, que se sabía se los prestaban a los políticos, pero con mucha influencia”, narró.

El Presidente dijo que la siguiente semana dará a conocer las pruebas que tiene en su poder para aclarar los viáticos que pagó AHMSA a ex Gobernadores de Coahuila como Rubén Moreira.

“Entonces, ahora aparece eso de que le pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde, también a ver si es cierto, pero lo mejor es presentar las pruebas y ahí que ellos digan si es cierto o no. Pero, está el señor Rubén Moreira, entonces para la semana que viene damos a conocer”, agregó.

El ex Gobernador Rubén Moreira es actualmente representante del PRI ante el INE y su esposa, Carolina Viggiano, es secretaria general del CEN priista.