Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE denunciará a la ex presidenta Guadalupe Taddei, ex funcionarios y proveedores, así como a quienes resulten responsables, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.

El documento, que sigue en análisis por las 10 consejerías, demanda investigar posibles irregularidades en procedimientos de contratación, prestación de servicios, asignación de recursos y operaciones económicas en el Instituto.

La propuesta fue elaborada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del INE, a cargo de Anahí Silva, cercana a Taddei, por lo que los consejeros están realizando modificaciones.

Aunque no se hace una petición concreta para investigar el periodo del ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el documento se aclara que «en el periodo comprendido entre 2016 y 2026, el Instituto desarrolló diversos procedimientos de contratación de bienes y servicios de considerable relevancia económica».

Para algunos consejeros, esto debe desaparecer y concentrarse en la administración de Taddei, porque es la señalada por presuntos actos de corrupción.

«La presentación de esta denuncia constituye una actuación institucional dirigida a propiciar el esclarecimiento de hechos que pudieran comprometer recursos públicos, procedimientos de contratación y el cumplimiento de las obligaciones legales de las personas servidoras públicas y particulares que intervienen en ellos», indica el borrador.

En el documento se pide que, si en la investigación se confirma una afectación directa al patrimonio del INE o a algún bien jurídico de su titularidad, deberá reconocérsele el carácter de ofendido y compensarlo.

El Instituto advierte que la denuncia no sólo es por posibles anomalías en los procesos de contratación, sino también porque dichas actuaciones hubieran sido realizadas «deliberadamente» para favorecer a particulares.

«Obtener beneficios económicos indebidos, disponer irregularmente de recursos públicos o utilizar las atribuciones de las personas servidoras públicas para propósitos distintos a los legalmente autorizados», apunta el borrador.

También demanda que la FGR busque el origen de los videos difundidos por medios de comunicación, en los que se confirma el nexo entre Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, a fin de que pueda darles el carácter de prueba.

«Resulta indispensable que esa Fiscalía obtenga, por las vías legalmente procedentes, la versión íntegra y original de la grabación, determine su fecha, lugar y circunstancias de obtención, y realice los análisis periciales para establecer su autenticidad e integridad», indica.

Aunque la denuncia se presentaría el miércoles, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que estaban detallando el documento.

«Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles. Prácticamente está lista, no vamos a tardar», dijo.