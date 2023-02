Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, acusó al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber pagado 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que no publicara información en su contra.

Ante el jurado de la Corte del Distrito Este de Nueva York, sostuvo que el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (2005-2011), fue quien acercó al ex mando policiaco con el dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, debido a que son compadres.

El testigo, quien fue Secretario de Finanzas durante la administración de Moreira, aseguró que acompañó a Sergio Montaño (ex Oficial Mayor de la SSP), a realizar el primer pago, el cual se hizo en efectivo en las oficinas del periódico.

En otra una ocasión, refirió Villarreal, Montaño pidió de favor al ex gobernador cubrir un pago pendiente y éste lo hizo con fondos estatales.

En la audiencia fue mostrada una factura por 11.5 millones de pesos expedida por El Universal en 2009 al Gobierno de Coahuila por una supuesta campaña de publicidad turística.

El ex funcionario estatal explicó que ese tipo de pagos no se registraban en la contabilidad oficial del Gobierno del Estado, aunque sí se llevaba un control de las erogaciones.

Villarreal dijo que conoció a García Luna en 2008, en una visita que hizo con Moreira a las instalaciones de la Policía Federal, en donde el ex mando policiaco les mostró Pegasus, un software espía israelí, y se los intentó vender, pero al entonces gobernador no le interesó.