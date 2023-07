Viridiana Martínez y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un avión privado fue reportado ayer como robado de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cuando su dueño acudió a usarlo no se encontraba, por lo que reportaron el hecho a las autoridades.

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía General de la República informaron que el avión British Aeroespace BAe, serie 800A, matrícula N591CF, fue asegurado como parte de una carpeta de investigación.

Y aunque sostuvieron que se encuentra dentro del AICM, en el mismo lugar en el que fue inmovilizado, la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que no se encontraba en los hangares que alquila y que no tenía ninguna comunicación oficial de alguna autoridad judicial o ministerial, que permita conocer la situación jurídica o ubicación de dicha aeronave.

De acuerdo con la página electrónica Flight Aware, el último vuelo de la aeronave fue de Tapachula, Chiapas, a la Ciudad de México, el 3 de octubre del año pasado.

La empresa KMW Flight LLC, registrada en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, adquirió el avión el 4 de agosto de 2020.

Entre 2006 y 2020 la nave tuvo cuatro distintos propietarios: las empresas Projects Inc., Charlie Romeo LLC, Sierra Pacific Industries y CC Services Inc, constituidas en Texas, Massachusetts, California e Illinois, respectivamente.