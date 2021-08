Denuncian ofertas de empleo engañoso

Alerta la Asociación Mujeres Jefas de Familia en voz de su presidenta, Gwendolyne Negrete Sánchez, a las autoridades laborales estatales y federales a revisar las vacantes que circulan en muchos puntos de la ciudad, donde se ofertan ciertos puestos para mujeres, los cuales son engañosos, por lo que pudiera ser más bien trata de personas, aprovechándose de la necesidad de empleos.

La activista comentó que esta situación la han detectado en muchos anuncios de vacantes publicados sobre todo en el centro de la ciudad, en donde a la hora que acuden las personas nunca encuentran el trabajo o jamás les hacen la llamada, además de que también hay muchísimos empleos disfrazados donde buscan sobre todo a jóvenes entre 15 y los 18 años y les ofrecen ser secretarias de medio tiempo para contestar el teléfono con sueldos de 1,500 pesos a la semana, sin embargo a la hora de que se presentan, ya les hablan de otras cuestiones que tienen que realizar.

“Les dicen, sólo vas a acompañar al jefe, estar con él y ya si te presenta a un amigo, no importa que los acompañes, no te asustes, que al cabo no te va a pasar nada; pero entonces sí les digo, mucho cuidado porque eso es trata de personas”.

Afirmó que dicha situación la han detectado e incluso han platicado con las madres jefas de familia integrantes de la asociación, haciendo hincapié en esto porque a falta de empleo para las mamás, las hijas y los hijos están tratando de entrar al ámbito laboral, el cual no está siendo seguro principalmente para las mujeres porque los empleos están siendo engañosos.

Por lo anterior, dijo que es importante que todas y todos pongan atención a esta situación que está pasando en Aguascalientes para evitar que a las jóvenes las estén prostituyendo. “Que las autoridades deben estar atentas. Esta es una alerta importante de que hay que ver las vacantes que están circulando y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esté pendiente a esta realidad. Ninguna niña o niño debería de ser víctima de trata de personas, por estos sujetos que están abusando de la inocencia y de la necesidad”.