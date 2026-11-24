La comunidad motociclista Hidrotóxicos pidió a las autoridades reforzar la vigilancia en las carreteras y garantizar la seguridad, luego de que integrantes de la agrupación señalaran que los recorridos recreativos se han convertido en actividades de riesgo debido a la presencia de grupos armados. Enrique Lomas, integrante de esta comunidad, denunció las condiciones de inseguridad y cuestionó la falta de patrullajes en tramos identificados como peligrosos.

Señaló que, durante la atención de un accidente ocurrido en las inmediaciones de San Juan de los Lagos, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional les comentaron que conocían los riesgos de esa zona, pero que tenían instrucciones de no realizar recorridos durante la noche. Según relató, los propios agentes argumentaron que los grupos criminales cuentan con más vehículos y armamento que las corporaciones desplegadas en esos tramos.

Lomas consideró que esta situación refleja las dificultades que enfrentan los ciudadanos para transitar libremente por las carreteras, incluso cuando realizan actividades recreativas. Explicó que su agrupación ha tomado precauciones para evitar que sus unidades sean identificadas, como trasladar las motocicletas en tráileres o mediante servicios de paquetería. Añadió que anteriormente han enfrentado persecuciones y reportado incidentes sin recibir atención efectiva.

Las víctimas regresaban de un recorrido en vehículos todoterreno en el que participaron integrantes de Hidrotóxicos Off Road y otros aficionados.

Lomas anunció que impulsarán una exigencia de justicia y seguridad que incluya a todos los usuarios de las carreteras, no solamente a los motociclistas o aficionados a los vehículos todoterreno.