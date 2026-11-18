Comerciantes ambulantes del centro de la ciudad son víctimas de presuntas extorsiones y cobros de cuotas por parte de líderes e intermediarios que controlan la ocupación de espacios públicos. Esta situación podría elevar sus costos de operación por encima de lo que pagarían si se incorporaran a la formalidad, denunció la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Aguascalientes, Maricela Acosta.

Señaló que estas prácticas generan un esquema de intermediación en el que algunos vendedores deben entregar dinero para conservar sus espacios de trabajo.

Acosta cuestionó que los comerciantes ambulantes terminen pagando cuotas a particulares, mientras que los establecimientos formales deben cubrir impuestos, rentas, licencias y otras obligaciones fiscales y administrativas para desarrollar sus actividades.

La dirigente empresarial sostuvo que la falta de regulación y supervisión permite que estas prácticas continúen, por lo que pidió a las autoridades municipales revisar la asignación y el uso de los permisos, así como investigar los presuntos cobros indebidos.

También señaló que la proliferación de puestos, toldos y lonas en el primer cuadro de la ciudad genera problemas de movilidad peatonal, higiene e imagen urbana, además de afectar la actividad de los establecimientos comerciales.

Finalmente, llamó a establecer condiciones equitativas para el ejercicio del comercio y evitar que líderes o intermediarios obtengan beneficios económicos mediante el control de espacios públicos, en perjuicio tanto de los vendedores ambulantes como de los negocios establecidos que operan dentro de la formalidad.