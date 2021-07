Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció ayer la supuesta intención de un grupo político de “descarrilar” la consulta popular contra políticos del pasado y lamentó que lo avale el Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador señaló que hay un grupo que, con argumentos falsos, mentiras y denostaciones, boicotea la consulta popular.

“Hoy vemos cómo se ponen de acuerdo los partidos de derecha, el INE y los grupos de poder para boicotear la consulta popular. Tienen miedo a que la gente tenga una mayor participación en la vida política de México. Temen perder privilegios y optan por la falsa información para continuar con su manto de impunidad.

“Son enemigos de la democracia aquellos que le apuestan al fracaso de la consulta popular, aquellos que bajo cualquier circunstancia impedirán que la gente decida y participe”, planteó Mier.

El morenista llamó al INE a que en lugar de buscar trabas y pretextos se enfoque en difundir el ejercicio y lograr la participación de más de 40 por ciento del listado nominal de lectores, para que la consulta sea vinculante en caso de que gane el “Sí”.

Planteó que la fracción de Morena en la Cámara de Diputados será de máxima prioridad la difusión de la consulta, por lo que buscarán hacer promoción en todos los distritos del país.

Por su parte, Omar García, promotor de la consulta, señaló que activistas han sido víctimas de intimidación desde que comenzó la promoción el 1 de marzo.

Ariadna Bahena, otra de las promotoras, dijo que los ciudadanos Erick Osorio, Santos Cayetano y Antonio Flores fueron víctimas de intimidación en el estado de Hidalgo, y aseguró que estos últimos no son los únicos que han sufrido amenazas, pues a nivel nacional otros promotores de la consulta se encuentran en la misma situación.

Promoción

Militantes y dirigentes de Morena promovieron la consulta popular que se llevara a cabo el 1 de agosto para que la ciudadanía opine, según decían, si se enjuicia o no a ex presidentes de México.

Aunque en la consulta que organiza el INE no hace esa pregunta, el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, y el senador Félix Salgado Macedonio, aseguran que el ejercicio electoral sí es para eso.

En Acapulco, los morenistas colocaron publicidad en taxis para invitar a los ciudadanos a participar en la consulta.

“Con esto tendrán la certeza que no tendrán presidentes de la República traidores a la patria, asesinos, rateros, eso se tiene que acabar, por eso es la consulta y necesitamos que salgan millones y millones de ejercer el ‘sí’, para que sea vinculatorio”, decía Salgado a los ciudadanos que caminaban por la avenida costera Miguel Alemán, frente al Asta Bandera.

En Chilpancingo, un grupo de morenistas encabezados por el ex candidato a alcalde de Chilpancingo, Alejandro Mendoza, y dirigentes sindicalistas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Ua-Gro) entregaron propaganda a la gente pidiéndole su participación en la consulta.

Los morenistas instalaron en la plancha del Zócalo de esa ciudad una mesa y una manta de vinil con las imágenes de los ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Jesús Guerrero