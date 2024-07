El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, José Antonio Carmona de Anda denunció que la autonomía universitaria está siendo atacada a través de intereses anónimos.

Se han lanzado versiones anónimas que promueven la búsqueda de una supuesta reforma a la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios para facultar al Congreso del Estado la designación del cargo de rector, lo cual sería un atentado a la autonomía de la institución educativa, subrayó.

El dirigente de la comunidad estudiantil de la, UAA advirtió que este tipo de información resulta sospechosa, pues podría lanzarse desde un interés personal además de caer en inconsistencias e imprecisiones que provocan desinformación, al no tenerse conocimiento de una postura en ese sentido desde una postura oficial de alguna autoridad o el Congreso del Estado.

“Como Federación se han dado a la tarea de investigar más allá sobre el tema sin encontrar ningún hecho que le de validez, además de sostener acercamiento con las diferentes sociedades de alumnos, que no coinciden con este tipo de información anónima, ya que no representa el sentir de los estudiantes”, agregó Carmona De Anda.

Hizo un llamado a la comunidad educativa a proteger la autonomía de la institución y mantenerse informados de manera veraz, así como hacer caso omiso de publicaciones que circulan sin acreditarse de manera oficial como parte de la comunidad universitaria.

El líder de la FEUAA manifestó que desde este organismo se está atento a cualquier intento de ataque a la autonomía universitaria, así como atender las dudas que puedan surgir entre el estudiantado.