Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El PRD presentó ayer una denuncia ante el INE por el video en el que futbolistas apoyan al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por lo que exige investigar cuánto se pagó a los deportistas.

En su queja, el representante de ese partido ante el INE, Ángel Ávila, considera que el funcionario pidió dejar de hacer promoción a su favor, pero no se deslindó de planear o pagar por ese mensaje.

«Esa autoridad debe tomar en cuenta que los mensajes fueron emitidos en la misma fecha, en mismo modo y lugar, no puede considerarse como una mera manifestación de opiniones amparadas a la libertad de expresión, ante los elementos que permiten concluir que se trata de una campaña estructurada», argumenta el perredista en la queja.

El domingo se difundió un video en el que diversos futbolistas mandan saludos a López, a quien le afirman que están muy «Agusto» con su amistad.

«Secretario Adán ¿cómo está? Soy Giovanni Dos Santos y estoy ‘Muy Agusto’ con su amistad, le mando un fuerte abrazo», dice en su intervención el ex jugador del Club América», es uno de los testimonios.

Afirma que, a todas luces, el video es violatorio de la Constitución.