Un grupo de pensionados y jubilados del ISSSSPEA presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra del titular de la mencionada dependencia, Jesús Ortiz Domínguez, y contra quien resulta responsable, luego de que no han tenido respuesta para que el pago de sus pensiones sea con base en salarios mínimos y no en UMAs, como actualmente se hace. El vocero de los afectados, Mario Rodríguez Salazar, estimó que las afectaciones alcanzan los mil millones de pesos, por lo que explicó que, ante la negativa de alguna respuesta, se vieron en la necesidad de proceder legalmente.

De acuerdo con el representante de los ex trabajadores, detalló que son al menos 250 los afectados, cifra que podría aumentar en los siguientes días, al marcar este precedente. Detalló que, con base en la ley aprobada en el 2018, se establece que a aquellos que se jubilaron antes del 2001, se les debe aplicar la ley de 1991, que estipula el pago de pensiones y sus incrementos tomando de referencia los salarios mínimos vigentes, algo que no han logrado desde ese año y hasta la fecha, lo cual afecta los ingresos de cada ex trabajador hasta en un 40% menos.

A pesar de que los pensionados han solicitado, en múltiples ocasiones, acercamiento con las autoridades, no han sido atendidos, por lo que no descartan la posibilidad de acudir a la Ciudad de México para solicitar una reunión con autoridades federales para que incluso se lleve a cabo una auditoría al interior del ISSSSPEA.

Rodríguez Salazar, asimismo, detalló que, si bien desde el 2019 y hasta el presente año, han logrado incrementos en sus pensiones, estos, al ser por medio de UMAs, apenas han alcanzado un 7%, cuando la realidad tendría que ser un aumento superior al 50%. Finalmente, los afectados que acudieron a la Fiscalía para presentar su denuncia, expresaron que no van a desistir hasta que se logre la aplicación de la ley.

“Nosotros seguimos con la lucha para que esto se resuelva. Nosotros tenemos la razón. Ya revisamos con abogados donde se nos tiene que aplicar la Ley, queremos que se nos pague por salarios mínimos y no por UMAs. Lamentablemente, nos vimos en la necesidad de llegar a estas instancias…” Mario Rodríguez, vocero de inconformes