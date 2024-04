Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Arturo Castagné denunció ayer ante la Fiscalía General de la Repúbica (FGR) a la candidata morenista al Gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, por corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Castagné también denunció a José Luis Peña Peña, esposo de la ex Secretaria de Energía, por operaciones financieras que rondan los 100 millones de pesos.

Aunque jurídicamente no aportan a la denuncia, el empresario anexó más de 12 mil firmas de ciudadanos que, dijo, respaldan los «elementos probatorios» entregados a la Fiscalía.

«Estoy seguro que en México existe la justicia. Es una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, por hechos de corrupción, entregué todos los elementos que lo prueban», comentó en entrevista.

«El sueldo de la señora no da para los bienes que ella y su esposo tienen ya en propiedad, los cuales se están señalando perfectamente y soportados con documentación. Son siete bienes, denunciamos en este momento cuatro».

Aseguró que, en 2019, Nahle compró propiedades y liquidó créditos por una cantidad cercana a los 100 millones de pesos, cuando su salario mensual era de alrededor de 100 mil pesos.

A pregunta expresa, Castagné aseguró que la denuncia no tiene que ver con cuestiones políticas o un posible apoyo a la Oposición. Se trata, dijo, de una denuncia ciudadana por tratarse de un agravio en contra del País.

Tras calificar como «grotesco» lo que ha gastado la ex funcionaria en bienes inmuebles, anticipó que la próxima semana dará a conocer detalles de otra propiedad en Estados Unidos.

«Estuvo bajo su responsabilidad la Refinería de Dos Bocas, presupuestó esa refinería en 8 mil millones de dólares y están documentados más de 20 mil millones de dólares. Y hasta este momento, que tenga noticias, no ha refinado un solo barril».