Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Marginado del mitin de Toluca que sirvió para que se placearan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal advirtió que las «corcholatas» ya incurren en actos anticipados de campaña con uso indebido de recursos públicos.

Aunque anticipó que no denunciará porque quiere «llevar la fiesta en paz», el coordinador de la bancada morenista advirtió de las ilegalidades.

«Yo vi camiones, espectaculares, letreros, playeras: todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña», sostuvo.

Firme en su intención de pelear por la candidatura presidencial de Morena, el coordinador de la bancada mayoritaria también cuestionó a la Jefa de Gobierno y a los Secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores por hacer proselitismo.

«No basta con que pidas permiso o pidas que se te exente del pago del día o que te descuentes. La función no tiene descanso. Todos son días en los que no te puede quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no se puede. No es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades», advirtió.

Monreal reiteró su rechazo a las encuestas como método definitorio de la candidatura presidencial, pero insistió en que dará la pelea para inscribirse como precandidato.

Por lo pronto, el parlamentario previó que las candidaturas de Sheinbaum, Ebrard y López Hernández se desinflarán por ser alentadas desde el poder.

