Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó ayer de doble moral a los políticos por castigar a los jóvenes por abortar y fumar mariguana.

«Mientras las hijas de los políticos van y abortan a Houston, van y abortan a Estados Unidos y no pisan nunca la cárcel, hay políticos que llevan a sus amantes a abortar a Houston y le dicen a las mexicanas que tienen que ir a la cárcel por decidir sobre su cuerpo», manifestó durante un mitin en la Ciudad de México.

«Esos políticos que consumen cocaína en Polanco, en Las Lomas, en los antros, le dicen a los jóvenes que fuman mariguana que tienen que ir a la cárcel por andar con 5 gramos de mariguana».

El abanderado de MC lanzó esta serie de acusaciones tras recordar que el Presidente Lázaro Cárdenas promulgó en 1940, su último año de mandato, el Reglamento Federal de Toxicomanías, con el cual se eliminaron diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, posesión y venta de drogas como un delito, y el cual fue criticado por EU.

«Lázaro Cárdenas sabía que esa agenda nos la estaba imponiendo Estados Unidos y que era una agenda que no le convenía a México para tener paz, para tener seguridad y para tener prosperidad, y la desafió», indicó durante la conmemoración de la expropiación petrolera.

«Honrar a Lázaro Cárdenas es sacar las mejores lecciones de esa historia y no criminalizar a las jóvenes y los jóvenes por consumir, porque de fondo, lo que hay detrás de esa regulación son dos cosas: contubernio y complicidad».

Álvarez Máynez afirmó que esa doble moral que ha destruido a la sociedad se acabará mediante programas nacionales de activación física, de formación de públicos en cultura y al destinar «la cantidad más grande de la historia» a becas de educación superior.

Además, ofreció impulsar un programa nacional de salud para combatir las adicciones, pero sin una política punitiva que criminalice la pobreza.