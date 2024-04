Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el Tribunal Electoral aprobó dos proyectos, en los que tiró candidatura a diputado federal del ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y se validó la postulación de Ricardo Anaya al Senado, la Magistrada Janine Otálora denunció presiones de panistas y morenistas

Al arrancar la sesión, la Magistrada advirtió que presentará un recurso interno porque sus propuestas fueron entregadas a las partes quejosas y denunciadas, lo que provocó que la presionaran.

«La preocupación de estas filtraciones desde adentro para que desde afuera vengan a presionar, no son una práctica judicial deseable», indicó.

El Magistrado Reyes Rodríguez, quien votó en contra de quitar la candidatura a Cabeza de Vaca, aseguró que el INE le entregó registro porque hay amparos y se debe privilegiar la presunción de inocencia.

«Resulta fundamental aclarar a la ciudadanía que, en ninguna circunstancia, la simple emisión de una orden de aprehensión resulta suficiente para suspender en automático los derechos político-electorales de una persona imputada, que se requiere de una declaración judicial para ello», afirmó.

En respuesta, Otálora recordó que en 2021 se liberó contra el ex Gobernador una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en 2024 se emitió otra orden de detención por delitos similares.

Consideró que los amparos no surten efecto inmediato para dejar insubsistentes las órdenes de aprehensión, pues están en revisión.

«Estas órdenes de aprehensión no se invalidan con la suspensión, ya que el único efecto de ésta es que el candidato no pueda ser privado de su libertad, pero en ningún momento tiene como efecto invalidar la existencia o vigencia de los actos de origen», indicó la Magistrada.

Aunque Reyes estuvo de acuerdo en mantener a Ricardo Anaya como candidato, dijo que votaba en contra por no estar de acuerdo con el procedimiento.

Informó que se pidió un requerimiento a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y ésta informó que no existen registros de órdenes de aprehensión en su contra, pero no se pidió lo mismo a la Fiscalía General de la República.

«Se acredita el elemento de carácter normativo porque existen por lo menos, dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, sin que hayan prescrito las acciones penales», indica la sentencia contra Cabeza de Vaca, aprobada por cuatro votos contra uno.

Se advierte que las autoridades del Estado mexicano han desplegado acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas en su contra, por lo que sí está sustraído de la justicia.

Por ello, otorgaron al PAN un plazo de 48 horas para que presente a quien sustituirá al tamaulipeco en la posición uno de la segunda circunscripción.