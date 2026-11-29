Abel Barajas

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció ante la FGR a Guadalupe Taddei y a 42 familiares, ex funcionarios del INE, empresarios y compañías, por lavado de dinero y delitos fiscales.

Con base en la querella, a la que REFORMA tuvo acceso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR inició una carpeta de investigación en la que presume que los denunciados eran parte de una organización delictiva dedicada a obtener contratos de organismos electorales mediante actos de corrupción y sobornos.

«Se logró identificar una organización delictiva… (que) posiblemente opera a través del Sistema Financiero Nacional recursos de procedencia ilícita producto de la comisión de actos de corrupción, relacionados con la prestación de servicios con material electoral a Institutos Electorales de diversos estados de la República», dice la querella suscrita por Jimmy Pineda Velázquez, director General de Procesos Legales de la UIF.

«Esto, mediante la simulación de competencia en licitaciones para la obtención de contratos púbicos, adjudicaciones directas e incluso mediante supuestos pagos de sobornos a funcionarios electorales con la finalidad de ser beneficiados en tales contrataciones; y de otros delitos fiscales».

La UIF dice que los denunciados presumiblemente gastaron millones de pesos en casinos, pagos con tarjetas de vales y compra de vehículos e inmuebles, evadiendo al fisco, pues omitieron rendir sus declaraciones de impuestos o reportaron ingresos menores a los que realmente obtenían.

«Los sujetos multicitados presentan una serie de irregularidades financieras y fiscales que constituyen indicadores que hacen presumir a esta Unidad Central Nacional que blanquean capitales de procedencia ilícita, tales como operaciones en efectivo por montos considerables, recepción y/o envío de recursos importantes a través de cheques de caja y/o interbancarios, transferencias interbancarias SPEIs y/o TEFs, con sujetos con los que se desconoce la relación legítima que lo justifique», dice.

De acuerdo con el documento, la UIF denunció a 28 personas físicas y 15 empresas, entre las que se encuentran Taddei y dos de sus familiares, así como 12 ex funcionarios del INE y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, los principales proveedores del instituto implicados en este escándalo de corrupción.

El organismo de Hacienda incluye en su querella a Humberto Taddei Zavala y Luis Rogelio Pineda Taddei, hermano e hijo de la ex Consejera Presidenta del INE. Este último fue hasta hace unos días el secretario particular de Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.