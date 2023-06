Rolando Chacón Agencia Reforma

SALTILLO, Coahuila.- Al admitir que los resultados preliminares no le favorecen, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, acusó al Mandatario priista Miguel Riquelme, de intervenir «descaradamente» en el proceso electoral.

Desde su casa de campaña, el abanderado morenista sostuvo que el Gobierno estatal utilizó a policías para intimidar a simpatizantes de su partido.

En rueda de prensa, admitió que los primeros resultados no le favorecen, y aprovechó para agradecer a sus seguidores y a los integrantes del equipo que le ayudó en su campaña.

«Según el reporte del PREP, confirmamos una tendencia desfavorable a nosotros. Es una consecuencia de la injerencia descarada del Gobernador del estado, a través de la Policía Estatal y de algunas municipales», señaló.

«Fue una elección de Estado».

El empresario aseguró que, incluso, policías repartieron dinero a ciudadanos, aunque no presentó pruebas.

Guadiana también acusó a la alianza de PRI-PAN-PRD, de utilizar recursos públicos para hacer proselitismo.

«A nosotros no nos financian las campañas los impuestos del Gobierno como lo hicieron los del PRI», aseguró.

Aunque insistió en reconocer que los resultados no le favorecen, el aspirante morenista aseguró que el «lopezobradorismo» está más vivo que nunca en Coahuila.

También descartó que vaya a impugnar los resultados en las urnas, debido a la gran ventaja que obtuvo el candidato del PRI, Manolo Jiménez.

Admitió que su campaña fue afectada por la división que hubo en la izquierda, luego de que Ricardo Mejía se postuló por el PT.