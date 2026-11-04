Gerardo González Aceves

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Blanca Cruz, la presidenta provisional del INE prometió llevar ante la FGR la red de corrupción en el organismo electoral, en la que está involucrada la ex titular Guadalupe Taddei, funcionarios y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

«Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de ‘a quien corresponda'», expresó en conferencia de prensa.

La Oposición ha señalado que el «Taddeísmo» cometió delitos como ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

«¿Por qué? Porque puede ser que no nada más investigue a una persona, sino a varios funcionarios que estén señalados por las posibles irregularidades».

-¿Ello implica a la consejera presidenta?, se le insistió.

«Sí, desde la ex consejera hasta quien ha ocupado la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en direcciones o alguna subdirección, cualquier persona que, en atribución de la Fiscalía, derive que es sancionable porque cometió alguna conducta que esté tipificada como delito», respondió.

Cruz afirmó que pondrán a disposición de la Fiscalía toda la información que está en poder del INE para proceder.

Además se aprobó pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) «un ejercicio emergente de fiscalización», para que lo más pronto posible evalúe la adquisición de servicios, y el árbitro electoral mantenga la credibilidad ante la ciudadanía.

Anunció que mañana, el Consejo General aprobará un paquete de acciones «emergentes» en materia administrativa y en otros aspectos.