Andrea Ahedo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Una joven denunció en redes sociales que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron subirla a la fuerza a una patrulla y le robaron su celular, cartera y documentos personales.

El viernes por la noche Cecilia chocó contra una jardinera de la ciclovía ubicada sobre Patriotismo y Benjamin Franklin a la altura de la Colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.

En entrevista la automovilista aseguró que el accidente se debió a una falla mecánica y que inmediatamente después del choque, bajó de su vehículo para cerciorarse que no había personas heridas.

Sin embargo, en ese momento se acercaron cuatro policías -entre ellos una mujer- que sin hacer las pruebas necesarias, la acusaron de manejar en estado de ebriedad y la sometieron con exceso de fuerza.

“Empezaron a gritar ‘esta hija de su chingada madre viene pedísima, hasta el culo, no sé qué tanto se metió’… me esposaron, me arrastraron y yo empecé a gritar que me hicieran una prueba, que me soltaran. Pero ellos forcejearon para meterme a la patrulla”, contó.

En el suelo, sometida por los policías que le pisaban las costillas y le presionaban los brazos, Cecilia les pidió que la soltaran porque la lastimaban, pero no le hicieron caso. Ella pidió ayuda a los transeúntes para que le llamaran a su mamá y repetía en voz alta el número de celular.

“Yo sabía que si me subían a esa patrulla nadie más iba a saber de mí”, dijo.

Cuando los testigos comenzaron a llamarle a su mamá y luego a su hermana, los cuatro policías desistieron y luego de unos minutos se retiraron del lugar.

Cecilia supo por los testigos que mientras dos de los policías la tenían esposada, otros dos registraron su camioneta y le robaron el celular y la cartera con licencias e identificaciones.

Esto último provocó que el asegurador no hiciera válida la póliza, ya que la joven no tenía en su poder su licencia de conducir.

Después de cinco horas de permanecer en el sitio del choque, Cecilia acudió a dar su declaración sobre el accidente para hacerse responsable de los daños a los bienes.

Contempla levantar una denuncia contra los elementos de la SSC por abuso policial y exige que las autoridades le entreguen los videos de las cámaras de seguridad que pudieron captar la agresión de los policías.