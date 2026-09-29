Denuncia a ex nuera en relación a muerte de su hijo

CDMX.- Maribel Guardia presentó una denuncia contra su ex nuera, Imelda Garza Tuñón, por presuntos delitos contra la salud y posible homicidio relacionados con la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Alonso Beceiro, abogado de la actriz, confirmó que el caso fue llevado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de declaraciones realizadas por Tuñón en el podcast Mesa Cero.

Imelda relató que obtenía medicamentos mediante una psiquiatra para proporcionárselos posteriormente a Julián. Según explicó, describía a la especialista síntomas relacionados con los problemas de ansiedad y sueño del cantante, debido a que sus médicos no querían prescribirle determinados fármacos.

Ante estas declaraciones, la defensa de Guardia solicitó investigar si la obtención y suministro de los medicamentos pudieron constituir algún delito y si tuvieron relación con el fallecimiento. También pidió revisar la atención que recibió Figueroa durante las horas previas a su muerte para determinar posibles responsabilidades.

Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023, a los 27 años. La causa reportada fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La denuncia se suma al conflicto legal que Guardia y Tuñón mantienen desde 2025 por asuntos relacionados con José Julián, hijo de Imelda y del fallecido cantante.