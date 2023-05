Gladys Denisse Tello Echeverria Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- María José sumó su presentación número 14 en el Auditorio Nacional en cuanto a su carrera como solista y lo hizo, cómo no, con un lleno: 10 mil personas, según el promotor.

A las 20:45 horas, en cuanto aparecieron los músicos sobre el escenario del recinto de Reforma, la multitud se levantó de sus lugares para recibir de pie a La Josa con su nueva gira, Libertad.

«Es maravilloso compartir con ustedes el resultado del problemón en que nos metimos con ReConexión (por sus numerosas fechas). Espero que ahora les guste este nuevo bebé, llamado Libertad», dijo la cantante, quien lució una gabardina y un traje en color plateado.

«Muchas veces nos sentimos atados a nuestro propio cuerpo, a nuestros prejuicios, monstruos, inseguridades o a lo que otros opinan de uno, y queremos vivir en ese estándar. Libertad es lo que tengo. Quiero contagiarles esa libertad con cada una de mis canciones, con los bailarines y músicos. Los invito a que todos seamos libres, tratemos de ser libres».

Por haber brindado 177 conciertos de su gira Conexión. ReConexión, la ex Kabah recibió un reconocimiento de manos de Álex Mizrahi, fundador de OCESA Seitrack.

Una niña llamada Vanessa portaba un letrero: «María José, hoy es mi cumpleaños y mi regalo fue venir a verte». La cantante pidió que la dejaran pasar para felicitarla.

«No sabía que era tu cumpleaños, si no, me hubiera puesto un moño para ti», comentó.

«¿Le regalas un beso a mi ex marido?», decía otro letrero. La artista lo leyó, empezó a reír y le cumplió el deseo dándole un beso en la mejilla.

Para «Hábito de Ti», La Josa solicitó que alguien que quisiera dedicar una canción de amor hiciera una videollamada. Una mujer tenía en la línea a su marido y logró que la estrella le cantara con su micrófono, completamente rojo.

Continuó con un popurrí integrado por «Este Hombre No Se Toca», «Tú Ya Sabes a Mí», «Te Besé», «Lo Que Te Mereces» y «Pecado Original».

Dado que la intérprete abandera la inclusión y la diversidad sexual, en su show incluyó bailarines que ondearon banderas arcoíris.

Luego de cambiar su vestimenta y aparecer con un jumpsuit de lentejuelas verdes, alguien del público le lanzó una tanga. Ella la recogió, dio las gracias y aseguró que la usaría más tarde.

Siguió con «Culpable o Inocente», «Ya No Me Acuerdo Más de Ti», «Lo Que Tenías Conmigo» y «Me Equivoqué», que la gente siempre coreó.

Tras un tercer cambio de vestuario, blanco con colores y algunas transparencias, interpretó «Me Quedo Aquí Abajo», «El Amor Coloca» (de Mónica Naranjo), «Él Era Perfecto» y «Un Nuevo Amor», cuando se acercó al público para tomarse selfies. Durante «Él Era Perfecto» bajó del escenario para rodearse de sus fans.

La Josa lanzó luego un par de playeras autografiadas, para cerrar con las esperadas «La Loca», «No Soy Una Señora» y «Prefiero Ser Su Amante».

María José volverá a presentarse en el Auditorio Nacional, así como el 14 y 15 de junio, para llegar el 25 y 26 de mayo al Auditorio Telmex, en Jalisco.