Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-De enero a marzo de este año, 4 de cada 10 vuelos que salieron o llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) lo hicieron con demora.

En el primer trimestre del año, se realizaron 80 mil 717 operaciones y de ellas 30 mil 270 no estuvieron a tiempo.

Del total de vuelos demorados 7 mil 45 se atribuyeron directamente a las aerolíneas por temas operativos, tripulaciones, mantenimiento de aeronaves, documentación.

Las otras 23 mil 225 operaciones con retraso fueron atribuidas a la operación de AICM, de las cuales 12 mil 230 tuvieron que ver con repercusiones con un tercero, 7 mil 643 con temas meteorológicos, mil 629 con eventos ocasionales y mil 723 no imputables.

Para el especialista, Juan Antonio José, el alto índice de demoras en el aeropuerto capitalino por repercusiones de terceros, es el reflejo de que están fallando muchos aspectos de manera frecuente.

«Habla de un caos operativo y es la falta de gestión de la operación como producto de las decisiones de las autoridades que no están analizando que está pasando, y se les está saliendo de la mano la operación no solo a las autoridades sino también a las aerolíneas», aseguró.

Agregó que en este momento México cuenta con una autoridad débil que está más preocupada por recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea, y ese sentido le asigna otras tareas a los funcionarios y operativos para resolver ese tema, lo que ha derivado en el descuidando sus actividades diarias.