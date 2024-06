CDMX.- «Demi y Joe han entablado una amistad. Tienen amigos en común y se unieron», dijo una fuente a Page Six.

El 24 de mayo ambos fueron captados desayunando en la terraza del Hotel du Cap-Eden-Roc, rodeado de exuberante vegetación frente a la playa en Antibes, Francia.

También los acompañaron Heidi Klum y su hija Leni, con quienes después Moore paseó en barco.

De acuerdo con el informante la situación entre la actriz, de 61 años, y el cantante, de 34, está avanzando al siguiente nivel, llegando al terreno del romance.

Moore actuó en The Substance, película de terror que causó revuelo en Cannes, y fue la anfitriona de la gala amfAR (gala benéfica contra la lucha del Sida) durante el festival,

Se tenía programado que Nick Jonas, de 31 años, se presentara en el evento; sin embargo, la aparición de Joe fue la cereza del pastel que emocionó a los presentes, incluida Moore, quien bailó junto a Michelle Yeoh cuando interpretó el tema «Cake by the Ocean».

Ese mismo día, Moore cenó con Klum, Joe y Kevin. Cabe destacar que su presunto interés amoroso es amigo cercano de Brad Goreski, estilista de la actriz, y de su mánager, Jason Weinberg.

Sobre el supuesto romance entre Moore y Joe Jonas no ha podido ser confirmado debido a que sus representantes ni ellos han dado declaraciones al respecto. (Staff/Agencia Reforma)