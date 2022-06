El Colegio de Arquitectos de Aguascalientes pedirá a la gobernadora electa Tere Jiménez Esquivel que se modifique la Ley de Obra Pública en el Estado para acabar con los favoritismos en la asignación de obras y que se impulse más a los desarrolladores y contratistas locales en la generación de empleos, destacó su presidente, Ignacio Jiménez Armas.

El especialista comentó que el gremio solicitará a la mandataria electa que se modifique el artículo 36 fracción XVII para que sea más específico todo el pliego de requisitos que piden en los convocantes de obra pública y que pidan con certeza desde la ley los requerimientos y no sean a modo una vez que están licitando, para que haya piso parejo para todos. “Es lo que se ha venido haciendo con la administración que termina, el que las licitaciones se han hecho prácticamente a modo y confiamos que esta nueva administración que va a encabezar Tere Jiménez de una vez ponga punto final a este sentir del sector de la construcción durante muchos años”.

Asimismo, pide que se modifique en la ley el que las empresas realmente sean locales y que tengan muchos años tributando en el Estado, las que tengan más posibilidad de adjudicarse contratos de obra pública y no tan solo por rentar un espacio en algún inmueble, con eso, a como está actualmente en la ley, acreditan que ya pueden ser locales y pueden participar en obra pública del recurso del Estado o del Municipio. “Nosotros queremos que al menos tengan dos años tributando en el estado para que realmente tengamos la certeza de que son empresas locales”.

Reconoció que cada vez es más competida la obra pública por lo que es necesario proteger y hacer un blindaje a las empresas locales y aparte para que se reparta la obra de manera equitativa y no se concentre en un grupo determinado como ha sucedido en esta administración que termina, donde son obras dirigidas, a modo y en grupos cerrados. “Queremos que en esta nueva administración se rompa todo esto. Entre nosotros nos conocemos, los contratistas sabemos quiénes son cuando les vuelven a dar invitaciones restringidas que casi siempre son los mismos contratistas, eso no queremos y confiamos que no va a suceder con la próxima gobernadora porque es más sensible y nos ha prometido desde campaña que va a haber trabajo para todos, un estado de progreso y pujante”.

