Representantes de los sectores comercial e industrial de Aguascalientes reconocieron como legítimas las demandas de los transportistas para mejorar la seguridad carretera, pero pidieron alcanzar acuerdos con el Gobierno Federal que eviten afectaciones a la actividad económica y al suministro de mercancías.

La presidenta de CANACO Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, señaló que una suspensión prolongada del traslado de productos podría repercutir en tiendas de abarrotes, supermercados y gasolineras. Sin embargo, indicó que hasta este lunes no había recibido reportes de negocios afectados por retrasos o falta de mercancías.

La dirigente confió en que las negociaciones permitan resolver el conflicto a la brevedad y advirtió que los comerciantes no tienen posibilidad de prepararse de inmediato ante una interrupción de esta naturaleza.

Por su parte, CANACINTRA Aguascalientes advirtió que los bloqueos carreteros podrían generar pérdidas de hasta 750 millones de pesos diarios a nivel nacional, además de comprometer el suministro de insumos, los compromisos comerciales y la continuidad operativa de las empresas.

El organismo respaldó el diálogo y reconoció las preocupaciones del sector transportista, al señalar que la seguridad logística y la continuidad de las cadenas de suministro son indispensables para la competitividad industrial.

En tanto, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Esaú Garza de la Vega, informó que hasta el momento no se habían recibido reportes de afectaciones puntuales relacionadas con el paro, aunque la dependencia mantendría el monitoreo durante la jornada.

Explicó que una interrupción en el movimiento de mercancías podría afectar el abastecimiento de insumos y la salida de productos, debido a la integración de Aguascalientes en las cadenas de suministro nacionales e internacionales, ya que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos y que la mayoría se transporta por vía terrestre.