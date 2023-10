El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes insta a las autoridades a proseguir con las investigaciones sobre la desaparición de los cuatro aguascalentenses en Trancoso, Zacatecas, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido que derivó en su fallecimiento, según lo señaló su coordinadora, Violeta Sabás Díaz de León.

Esto surge después de que las autoridades de San Luis Potosí confirmaran la identidad de los cuatro comerciantes aguascalentenses que desaparecieron en dicho lugar el pasado 20 de junio: Edilberto, Omar, José de Jesús y Luis Gerardo. La camioneta en la que se desplazaban fue hallada calcinada en la comunidad de El Sauz, en San Luis Potosí.

La activista expresó que la triste confirmación de sus identidades da un giro desolador al caso y plantea interrogantes sobre lo acontecido con estos jóvenes y los posibles delitos que se originaron a raíz de su desaparición.

Enfatizó la necesidad de una investigación meticulosa que no sólo esclarezca las circunstancias de la desaparición, sino también los delitos que pudieron cometerse. Resaltó la importancia de que las indagaciones no cesen tras el hallazgo de una persona, ya esté viva o no.

Sabás Díaz de León recalcó que el problema de las desapariciones no sólo concierne a Aguascalientes, sino a todo México, y representa un impacto nacional. «La diferencia entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares radica en la implicación de un agente estatal en la primera. En este caso, se presume que los cuatro jóvenes desaparecieron a manos de particulares; sin embargo, la investigación no debe omitir la posibilidad de participación de agentes estatales en el crimen.»

Además, hizo hincapié en la relevancia de analizar las pruebas y circunstancias del descubrimiento, incluida la localización de la camioneta en San Luis Potosí. Exhortó a que las investigaciones persistan sin interrupciones, a pesar de las posibles complicaciones logísticas y geográficas que surjan al involucrar distintas jurisdicciones.