Nayra Rivera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ayuntamiento de Oaxaca solicitó ayer a la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris) la declaratoria de emergencia sanitaria en la ciudad por la acumulación de basura.

Ayer, pobladores de la agencia municipal de San Juan Chapultepec desataron un caos vial en la ciudad al realizar bloqueos viales para exigir que se retirara la basura que se llevó a las orillas de río Atoyac.

Los recolectores comenzaron a trasladar los residuos a este punto tras el anuncio hecho por el Gobernador Alejandro Murat, quien indicó que usaría el terreno de seis hectáreas que pertenecía a la ex fábrica de triplay, ubicado al este de la ciudad.

Los inconformes señalaron que ese predio no es un lugar adecuado, pues de ahí extraen el agua potable que surte a las colonias aledañas, por lo que los residuos fueron retirados por la tarde.

Ante estas circunstancias, el Alcalde morenista Francisco Martínez Neri, informó que se llegó al acuerdo en el Cabildo de solicitar la declaración de emergencia sanitaria ante la Cofepris.

El Edil aseguró que no estaba al tanto de que la basura se depositaría en el predio de San Juan Chapultepec, por lo que se deslindó de las manifestaciones.

«Hemos solicitado que se hagan los trámites ante la Cofepris, por medio del Gobierno estatal, para que se declare una emergencia sanitaria en Oaxaca, así está el problema.

«Estamos viviendo un momento de emergencia, por lo que se están tomando medidas para que pueda declararse la emergencia sanitaria y vamos a continuar con la búsqueda de un sitio para el destino final, pero es complicado», reconoció.

Apenas el martes, autoridades de Valle Eteco acordaron multar a la capital por 5 millones 100 mil pesos por depositar su basura en un predio en jurisdicción de San Sebastián, perteneciente al municipio de San Pablo Etla.

Fueron por lo menos 16 los camiones recolectores los que se movilizaron a esta localidad, donde pobladores inconformes retuvieron a 10 de ellos.

Los habitantes de la capital oaxaqueña llevan semanas manifestándose por la excesiva acumulación de basura en la ciudad, por lo que han colocado montones de desechos frente al palacio de Gobierno estatal y municipal.