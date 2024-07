Demandan empresarios «explicación creíble» en el caso Aizpuru

Aguascalientes es atractivo por su dinamismo para los negocios, pero también lo es para la incursión de delincuentes, manifestó el presidente del Consejo Estatal Empresarial, Antonio Robledo Sánchez, al demandar el esclarecimiento de la muerte del empresario Luis Aizpuru Marchetti.

La entidad cuenta con seguridad, pero debe mejorar. Si se encuentra que alguna autoridad cometió un error en este caso, es necesario que deje su lugar, ante este lamentable incidente ocurrido el pasado jueves, que pudo ser por temor o confusión, enfatizó.

Robledo Sánchez señaló que el estado tiene características de paz laboral, tranquilidad y economía que lo vuelven atractivo, pero el país se encuentra en un entorno de violencia. El hecho de estar rodeado de estados conflictivos puede provocar que lleguen personas con malas intenciones.

Es deseable que los empresarios no tengan que usar un arma para defenderse. En este caso, no deben anticiparse juicios sobre lo ocurrido, pues quizá su único error fue vivir en una zona alejada y no sentirse seguro, agregó.

Exigió una investigación profesional que genere una explicación clara sobre los hechos, que sea creíble y no sólo para salir del paso, y que las autoridades realicen su trabajo a la brevedad posible para evitar más casos como el del empresario.

La realidad del país obliga a la población a tomar medidas de prevención para no exponerse a situaciones de riesgo, cuidándose de no ir a zonas inseguras a altas horas de la noche.

Asimismo, consideró fundamental que las autoridades de seguridad hagan las recomendaciones necesarias para que las personas puedan evitar conductas que los pongan en riesgo de sufrir algún delito.