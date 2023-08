Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Errores como la ubicación y el tamaño de los planetas, de ortografía y en conceptos y porcentajes, motivaron que científicos exhorten a las autoridades federales a que den revés a la repartición de los nuevos libros de texto de la SEP hasta que expertos revisen el contenido.

«Hemos encontrado una gran cantidad de errores», dijo José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y uno de los impulsores de la iniciativa.

Por ejemplo, en la infografía del sistema solar en la página 38 del libro «Nuestros Saberes» de quinto grado, detectaron fallas que van desde que está mal escrita la palabra planeta hasta en la ubicación y composición de los astros.

«Vienen unas circunferencias que uno se imagina que serían las órbitas y si te fijas donde está la Tierra, se ubica en la misma órbita de Saturno, lo que está pésimo; luego, en una onda más interna ponen a Júpiter», alertó Franco.

En la página 109 del mismo libro, se sostiene que el calor es una propiedad física, lo que desmintió el experto.

Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora científica mexicana, consideró que en la infografía no queda claro si los elementos graficados son referentes al sistema solar o a los planetas; no obstante, dijo, ambos están equivocados.

«Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP ¡Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende.

«Por ejemplo, si ven las barras de la izquierda no se entiende a qué corresponden; si es sobre la gráfica inferior ¡falta el naranja! Si es sobre los planetas, Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso», indicó.