Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos fondos de inversión estadounidenses iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado Mexicano, derivado de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México para evitar que TV Azteca pague a tenedores de deuda emitida en Nueva York, que suma 488 millones de dólares.

El Centro Internacional para Arreglo de Disputas de Inversión (CIADI) del Banco Mundial, registró el 11 de agosto el reclamo de los fondos Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, LLC alegando violaciones al Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN).

Se desconoce públicamente el monto de la indemnización que ambos fondos reclaman a México, que tendrá que defender el arbitraje por medio de despachos de abogados de Estados Unidos y Canadá contratados por la Secretaria de Economía y pagados por el erario.

Cyrus es dueño de 27.4 millones de dólares de la deuda emitida por TV Azteca, que dejó de pagar los intereses respectivos desde febrero de 2021, lo que activó la cláusula de aceleración para demandar el pago de todo el capital.

Es el décimo arbitraje comercial iniciado por inversionistas extranjeros contra México este año, más que cualquier otro país, y el vigésimo que está en curso.

El CIADI no ha informado detalles sobre el arbitraje, registrado con número ARB/23/33, pero su relación con TV Azteca fue confirmada en un documento presentado la semana pasada en la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, que tramita desde marzo una demanda de concurso mercantil involuntario contra la televisora.

«El 30 de junio de 2023, abogados de los acreedores demandantes presentaron una solicitud de arbitraje contra México ante el CIADI, misma que fue promovida a nombre de dos de los consejeros de inversión de los acreedores. La solicitud de arbitraje fue hecha con base en el TLCAN, del que México es parte, y deriva de órdenes judiciales dictadas en México», explica el documento.

En septiembre de 2022, el juez 63 de lo Civil adscrito al TSJ, Miguel Angel Robles, dictó una «medida cautelar» en la que prohibió a acreedores de TV Azteca cobrar la deuda, argumentando la situación de emergencia por el Covid-19.

El gobierno mexicano levantó la contingencia sanitaria el 5 mayo, pero fue hasta la semana pasada, el 24 de agosto, cuando el juez aceptó a trámite una moción de los acreedores para levantar su orden, según documentos presentados a la corte de Nueva York.

En marzo pasado, Robles también autorizó a TV Azteca para no publicar sus resultados financieros del primer trimestre de 2023.

Ayer TV Azteca ofreció negociar con tenedores de bonos estadounidenses a quienes se les adeudan 488 millones de dólares luego de que una juez en EU advirtiera a la segunda emisora más grande de México que podría verse obligada a participar en un caso de quiebra en Nueva York.

La jueza de quiebras Lisa G. Beckerman dijo que Azteca tenía que reestructurar su deuda, a pesar de la fuerte resistencia de la empresa.

«Su posición de que no debería haber una reestructuración no me cae muy bien», advirtió Beckerman a TV Azteca.