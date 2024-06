Demandan a Kanye West por acoso sexual

CDMX. -La influencer y modelo Lauren Pisciotta, quien trabajó hace unos años con Kanye West, demandó al rapero por acoso sexual y despido injustificado.

De acuerdo con Page Six, Pisciotta demandó al intérprete de «Father Stretch My Hands Pt. 1» por estos hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2022.

Según documentos obtenidos, Pisciotta trabajó con el cantante en la época en la que él estaba preparando el lanzamiento de sus famosos tenis Yeezy, cuando de pronto el rapero se enteró que la modelo tenía OnlyFans, por lo que le pidió que dejara de hacer contenido, aunque ella solicitó a cambio que le daría un millón de dólares por las pérdidas que tendría al no hacer ese contenido.

La influencer accedió, pero semanas después West comenzó, presuntamente, a mandarle mensajes subidos de tono y videos con contenido sexual.

Lauren Pisciotta aseguró que el rapero no le dio el millón de dólares que habían acordado por cerrar su cuenta de OnlyFans y que además él después se molestó porque ella habría rechazado tener relaciones sexuales.

Un mes después, el intérprete la corrió de la empresa y habían acordado tres millones de dólares como indemnización, pero la modelo asegura que nunca le dio el dinero que prometió.

Desde hace años el rapero ha enfrentado todo tipo de demandas, entre ellas racismo, acoso sexual, agresión y discriminación por parte de sus ex empleados.