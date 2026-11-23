CDMX. -Antoine Fuqua, el cineasta detrás de la película biográfica Michael, se enfrenta a una demanda civil por presuntamente golpear con un arma de fuego a un empleado de un bar en Hollywood, California.

De acuerdo con The Wrap, William Rosenthal, quien se desempeñaba como asistente del gerente del establecimiento, reclama 50 mil dólares, además de gastos médicos y otras indemnizaciones por las lesiones que asegura haber sufrido durante el incidente.

La demanda, presentada el viernes 20 de noviembre ante un tribunal de Los Ángeles, indica que los hechos ocurrieron el 14 de febrero de este año en las inmediaciones del bar Good Times at Davey Wayne’s.

Rosenthal sostiene que inicialmente negó el acceso a un grupo de personas que, según su versión, se encontraban visiblemente intoxicadas. Entre ellas supuestamente estaba la hija del director.

El documento señala que una hora y media después, Fuqua regresó al lugar acompañado de su hijo Brando para reclamarle al empleado, pues lo acusaban de haber utilizado gas pimienta contra su hija.

Rosenthal niega esa versión y asegura que, durante el enfrentamiento, el cineasta sacó una pistola y lo golpeó en el rostro. También acusa a ambos de amenazarlo con armas de fuego antes de abandonar el lugar.

En su denuncia, el trabajador afirma haber sufrido una lesión en la cabeza, fractura de nariz, heridas en la piel y cicatrices, además de consecuencias emocionales como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. También acusa a Fuqua de haber utilizado insultos racistas y antisemitas durante la discusión.