El grupo Da Showstoppaz, originarios de Nueva Orleans, ha interpuesto una demanda contra Beyoncé, acusándola de infracción de derechos de autor. Según documentos legales citados por Rolling Stone, la demanda también involucra a Jay-Z, Sony Music y a la rapera Big Freedia.

En 2014, Big Freedia lanzó «Explode», que incluía la frase «release a wiggle», original de la canción «Release A Wiggle» de Da Showstoppaz del 2002. Beyoncé usó esta misma frase de «Explode» en su canción «Break My Soul», del álbum «Renaissance».

La demanda sostiene que Da Showstoppaz posee los derechos de autor de la letra y composición musical de «Release A Wiggle», y que Big Freedia, al usar esta frase en «Explode», infringió dichos derechos, que luego fueron replicados en «Break My Soul» de Beyoncé.

La demanda resalta que «Break My Soul» ha logrado un éxito considerable, liderando listas de popularidad y siendo destacada en conciertos y televisión, generando elogios y ganancias significativas para los implicados, excepto para Da Showstoppaz, quienes afirman no haber recibido reconocimiento, crédito ni compensación económica.

Como resultado, Da Showstoppaz exige derechos y regalías por «Break My Soul» y «Explode», y compensaciones por las licencias futuras de estas canciones. (Staff/Agencia Reforma)